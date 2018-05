Parte da un uomo: Ugo Sivocci. Un ragazzo con la passione per il ciclismo che però, soprattutto all’epoca, non bastava per portare il pane in tavola. Serviva un lavoro vero, come quello da collaudatore di automobili. Lavoro che lui trova presso la De Vecchi Strada & C. per cui testa le auto stradali e comincia anche la carriera da pilota con i primi buoni risultati come il sesto posto alla Targa Florio del 1913.

Arriva la guerra, la De Vecchi naviga in cattive acque e, nel 1919, viene acquisita dalla C.M.N.. Da un momento nero nasce però la nostra storia di fortuna e sfortuna prende una piega inaspettata: la fortuna, per Enzo Ferrari e Ugo Sivocci, è incontrarsi e diventare amici. Tredici anni di differenza, Ferrari appena ventenne, Sivocci oltre i trenta, e una differenza enorme nelle posizioni sociali: il milanese è affermato nel suo lavoro mentre il modenese sta cominciando a frequentare il mondo dei motori, è perennemente al verde e fatica a trovare ancora la propria via. Ma su un punto i due, che si ritrovano assieme a casa di Sivocci che offre spesso la cena all’amico, si intendono: l’amore per le corse, la velocità e la determinazione nel voler vincere.

Cominciano a lavorare a correre insieme per la C.N.M.. Si iscrivono insieme alla Targa Florio del 1919 e partono da Milano sulle macchine con cui dovranno poi correrla. In Abruzzo, racconterà Ferrari, vengono bloccati da una tormenta e attaccati dai lupi che il giovane Enzo metterà in fuga sparando con la sua pistola. In Sicilia non va tanto meglio: Sivocci chiude solo settimo ma con la sua auto è il massimo possibile, Ferrari finisce in un corteo celebrativo per Vittorio Emanuele Orlando e arriva a Palermo quando i cronometristi se ne sono già andati.

Risultato sportivo da dimenticare ma l’amicizia ormai è talmente solida che, quando Enzo trova un posto in Alfa Romeo, viene seguito dall’amico Ugo.

Così i due continuano a lavorare, e a correre, insieme. Alla Parma - Berceto del 1921 Sivocci chiude secondo di categoria su un’Alfa 20-30 HP Sport. La squadra Alfa viene anche segnalata dalla stampa come quella meglio allestita e organizzata, uniformi con maglioni rosso scarlatto, macchine di un rosso brillante con i marchi della casa ben in evidenza. Decisamente di un’altra categoria rispetto alla C.N.M. da cui provenivano i due piloti.