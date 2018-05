Monaco, piloti in campo: domani il live streaming

Si è conclusa la MotoGP con la gara di Le Mans vinta da Marquez davanti a Petrucci e Rossi, ora tocca alla Formula 1 accendere i motori. E' la settimana del GP di Monaco: la gara in diretta esclusiva domenica alle 15.10 su Sky Sport F1 HD (canale 207), le prime prove libere scatteranno già giovedì alle 11, conferenza mercoledì alle 15. Ma prima ancora di scendere in pista, i protagonisti della Formula 1 scenderanno in campo: la Nazionale piloti è chiamata al debutto stagionale nella tradizionale partita di calcio contro la Star Team MC. Tra le fila di quest'ultima squadra ci saranno ex calciatori come William Gallas e Flavio Roma ed ex glorie del mondo dello sport in generale, come Max Biaggi e Massimiliano Blardone. Sul fronte opposto, oltre a piloti ancora impegnati nel Mondiale come Sebastian Vettel, Fernando Alonso e Daniel Ricciardo, anche fenomeni del passato come Giancarlo Fisichella e Mika Hakkinen. Calcio d'inizio martedì alle 18.15 (pre partita dalle 18): sarà possibile seguire la partita su Sky Formula 1 HD (canale 207), oppure in live streaming su skysport.it. Telecronaca di Carlo Vanzini, Massimo Marianella e Roberto Chinchero; madrine della serata Arianna Fontana, Manuela Moelgg e Federica Brignone.

Ecco le due formazioni in campo:

A.S. STAR TEAM MC

SAS Principe Alberto II

Pierre Casiraghi

Louis Doucret

Marco Simone

Flavio Roma

Sonny Anderson

Ludovic Giuly

Jan Koller

Jose Cobos

Greg Campi

Everson Pereiro Da Silva

Tom Kristensen

Frederick Dehu

William Gallas

Jure Kosir

Jerome D'Ambrosio

Max Biaggi

Claudio Chiappucci

Massimiliano Blardone

Sebastian Frey

lex Caffi

Allenatore: Claudio Ranieri

NAZIONALE PILOTI F1

Fernando Alonso

Sebastian Vettel

Felipe Massa

Giancarlo Fisichella

Danil Kvyat

Esteban Ocon

Daniel Ricciardo

Sergio Perez

Kimi Raikkonen

Carlos Sains Jr

Niko Hulkenberg

Max Verstappen

Valtteri Botas

Stoffel Vandoorne

Charles Leclerc

Robert Kubica

Marc Ericsson

Mika Hakkinen

Kristian Ghedina

Allenatore: Ivan Capelli