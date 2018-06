Anche se il suo rivale Erik Comas dovesse vincere le ultime due gare affiancandolo in testa alla classifica il titolo andrebbe a lui che avrebbe una vittoria in più. E così succede: Jean, che guida per la Eddie Jordan Racing, a Le Mans conquista un solo punto. Quando attaccato da avversari non in lotta per il titolo lascia metri e metri di spazio e si fa superare. È campione con una gara di anticipo. Salterà anche l’ultima per correre in Giappone e Comas, vincendo, lo appaierà in testa alla classifica ma non importa.

La testa ha portato Jean al titolo. E intanto ha già esordito in Formula 1, nel Gran Premio di casa, al Paul Ricard, con la Tyrrell che ha appiedato Michele Alboreto. Paul Ricard proprio lì dove se n’è andato, appena tre anni prima il suo idolo, quello di cui porta i colori sul casco. E quel casco, con annesso pilota, arriva subito a punti: quarto posto all’esordio. Poi il quinto a Monza e un altro quarto in Spagna per una mezza stagione con qualche basso ma anche diversi alti. Poi nel 1990 l’apertura col botto con il secondo posto a Phoenix lottando, stavolta solo col cuore e con una discreta macchina, contro il maestro Ayrton Senna. Senza timori reverenziali, senza alcuna timidezza, col piede tutto giù e la macchina di traverso fino al primo podio della carriera.