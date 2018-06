Sebastian Vettel, dopo delle qualifiche molto combattute, è riuscito a riportare la Ferrari in pole position. Pole che, in questa stagione, mancava dallo “sfortunatissimo” GP di Baku. Su questo tracciato la Rossa non riusciva a partire dalla prima posizione da tantissimo tempo visto che l’ultimo pilota a riuscirci era stato Schumacher nella stagione 2001. Vettel è riuscito a precedere la Mercedes di Bottas che era parso per tutto il fine settimana meno performante rispetto ad Hamilton ma nel momento più opportuno è riuscito a realizzare un ottimo giro che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle il compagno di team. In terza posizione la sorprendente Red Bull RB14 di Max Verstappen che, su un circuito di motore, è riuscito a realizzare il terzo tempo a soli 173 millesimi dal poleman. A fianco del pilota olandese scatterà il campione del mondo in carica che, in questa sessione di qualificazione, non ha saputo esprimere il massimo potenziale della sua vettura. In terza fila un deludente Raikkonen precede di pochi centesimi Ricciardo.

Ferrari SF71H – ottimo il lavoro di setup

Nell’analisi delle prove libere avevamo messo in evidenza come la SF71H non era ancora perfettamente bilanciata e che gli ingegneri avrebbero dovuto lavorare molto sul setup meccanico e aerodinamico della monoposto. Fin dalle FP3 la Rossa è sembrata una vettura completamente trasformata rispetto al venerdì a dimostrazione del salto di qualità che la vettura riesce a fare nel corso di ogni weekend. Su entrambe Rosse sono stati confermati gli aggiornamenti ai bargeboards portati dal team di Maranello per il GP di Montreal e, come potete osservare dall’immagine in basso, non è stata utilizzata la “deck wing” al posteriore per cercare la massima efficienza aerodinamica.