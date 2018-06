Hamilton: "I GP di Vettel? Concentrato su di me"

"Non mi sono messo seduto ad analizzare quello che ho fatto io e quello che ha fatto Vettel. Quello che vi posso dire è che ci sono stati dei weekend in cui sono stato molto forte e in un paio in cui sarei potuto andare meglio e sono riuscito a limitare i danni". Lewis Hamilton, pilota della Mercedes e leader della classifica Mondiale, analizza questa prima parte della stagione di Formula 1.

I momenti difficili

"Ci sono state poi prestazioni più scadenti - ha proseguito il britannico - ma sono comunque riuscito a portare al traguardo la macchina. Non ricordo tutte le gare che ha disputato Vettel, dove è andato forte e dove lo è state meno. forse ci sono state un paio di gare dove lui o il team non hanno fatto le scelte giuste o hanno fatto degli errori. Non saprei dire. Io mi sto concentrando per migliorare la mia situazione e sullo sfruttare i miei momenti migliori".