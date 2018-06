Wolff: "Vicini i rinnovi di Hamilton e Bottas"

"Presto ci saranno i rinnovi di Hamilton e Bottas. Quando? Vediamo, siamo nelle ultime fasi della contrattazione". Toto Wolff, direttore esecutivo di Mercedes, fornisce qualche indicazione in più sui nuovoi accordi con i piloti della W09. Il mercato dei drivers al momento sembra in stallo con molti team che forse stanno aspettando proprio le mosse del team tedesco prima di fare le proprie.



Il nuovo pacchetto aerodinamico

"Mi piace l'upgrade perché abbiamo aspettato un po' per avere qualcosa che funzionansse bene, ma in Formula 1 non c'è una sola cosa che fa cambiuare tutto. Per questo stiamo a vedere", ha detto Wolff sulle novità che Mercedes ha portato in Francia e su quelle che invece sono state portate in Austria.



L'affidabilità

"Il bilanciamento tra affidabilità e performance è quello che va trovato, ma non è facile. Proviamo a spingere molto e come conseguenza può venir fuori qualcosa sull'affidabilità", ha concluso.