Hamilton: "I nuovi aggiornamenti ci danno qualità"

Dopo la power unit evoluta in Francia, la Mercedes è arrivata in Austria con un pacchetto aerodinamico completo: dalle novità intorno alle pance aii bargeboards e dino all’ala posteriore. Novità definite molto interessanti da Toto Wolff al termine delle libere. "La corsa allo sviluppo è sempre incessante - ha invece detto Lewis Hamilton, il più veloce nelle prove -. E' uno dei primi grandi aggiornamenti, finora non avevamo davvero molti pezzi evoluti in macchina, sono certo che i ragazzi hanno lavorato duramente per assicurare sviluppi di qualità più che la quantità. È grandioso vedere nuovi componenti, ci aiuteranno nella battaglia con gli altri".

Sul Red Bull Ring

"È una pista corta e tutto sarà più vicino che mai, ogni squadra ha qualche tipo di aggiornamento. Sarà una delle qualifiche più ravvicinate che avremo quest'anno. Ma è la mia sensazione, certo posso sbagliare".

Il venerdì di Bottas

Sempre secondo nelle libere, il venerdì di Valtteri Bottas è una garanzia in più per una Mercedes che quando ha chiuso in testa le libere ha poi sempre vinto le sue gare. "Non so esattamente quanto abbiamo guadagnato con il nuovo motore - ha detto il finlandese -. Direi più di un decimo di secondo al giro, ma non so il valore esatto. Con il nuovo aggiornamento mi auguro abbia una portata simile".