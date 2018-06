Bottas: "Fame di vittoria". Hamilton: "Bene così"

"Durante il weekend abbiamo fatto un buon progresso sul set up, abbiamo fatto un buon lavoro sulla vettura visto che gli sviluppi che ci sono stati". Queste le prime parole di Valtteri Bottas, finlandese della Mercedes, dopo aver conquistato la pole position al GP d'Austria. "La macchina è andata benissimo nell’ultimo giro - ha aggiunto - sapevo che potevo migliorare rispetto al primo tentativo e sono riuscito a trovare quel millesimo in più. Spero di partire veramente bene e di non avere problemi alla prima curva e da li puntare al GP. Devo dire che ho più fame qua sulla griglia, quindi voglio vincere".

Il sabato di Hamilton

"Non male, sono contento. Valtteri ha fatto veramente un primo giro incredibile e io ho fatto un errore in quel primo giro, però devo dire che sono contento, è un ottimo risultato per il team e Valtteri se lo meritava", ha invece detto Lewis Hamilton che scatterà in prima fila con il compagno di squadra.