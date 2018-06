Le novità tecniche Mercedes a Zeltweg

Promosso il diffusore provato in Canada e in Francia

Su entrambe le W09 è stato utilizzato il nuovo diffusore che era stato portato in pista da Bottas in Canada e da Hamilton in Francia. Come potete osservare dal confronto in basso la modifica al diffusore è concentrata nella zona esterna per cercare di aumentare l'efficienza aerodinamica ed incrementare il carico aerodinamico. Per riuscirci è fondamentale aumentare il rapporto di espansione del diffusore ossia lavorare sul rapporto tra la sezione trasversale del diffusore e quella del fondo vettura senza avere nessuna separazione del flusso.