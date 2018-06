Ricciardo: "Non mi è piaciuta strategia del team"

"Era un po' difficile all'inizio, è andata meglio nel Q3. Ma c'è qualcosa che non mi lascia contento. Per me la squadra ha fatto qualcosa che non mi è piaciuto. La strategia nel Q3 non mi è piaciuta, avevo 3 run ed ero sempre primo, ma poi ho perso tanto". Ci va giù pesante Daniel Ricciardo nel post prove libere in Austria, con un settimo tempo che non lascia soddisfatto l'australiano che domenica, tra l'altro, compirà 29 anni e si aspettave un regalo diverso dalla Red Bull.

Motore

"Per me c'erano altri problemi, sul motore non so ancora. Ma non sembra - aggiunge Ricciardo -. Mi piace la zona extra di DRS e per me sarà meglio in gara. Ho visto la GP3 ed è stato bello, spero sia lo stesso anche per noi", ha concluso.