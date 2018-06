Stangata Vettel, cambia la griglia di partenza

Mercedes autentiche frecce al Red Bull Ring, con Bottas in pole position davanti al compagno di squadra Hamilton. In seconda fila c'erano le Ferrari di Vettel e Raikkonen, ma dopo la penalità per il tedesco - tre posizioni per aver ostacolato Sainz nel Q2 e con l'aggiunta di 1 punto sulla patente - è cambiato tutto. O comunque è cambiato molto nei piani della Rossa. In seconda fila, accanto a Raikkonen, ora c'è Verstappen, Grosjean in terza assieme al tedesco della SF71 H. Seguono Ricciardo-Magnussen, Sainz-Hulkenberg, Ocon-Gasly, Alonso-Stroll, Vandoorne-Perez, Sirotkin-Leclerc e l'ultima fila Hartley-Ericsson.