GP3 Austria. Nella feature race vince Ilott

Ottima partenza di Lorandi nella feature race di GP3, subito alle spalle di Ilott in pole. L'italiano è il solo a rientrare in pit lane dopo appena una tornata, mentre la safety car, entrata per un problema a Mawson, e il gruppo ignorano l'indicazione dei commissari. A Lorandi viene concesso di recuperare dunque la seconda piazza, davanti a Pulcini che intanto è terzo dopo aver superato Hughes.

Fra i due italiani è subito duello per la seconda posizione, ne approfitta Ilott che allunga sui due. Il pilota Ferrari Academy guadagna così un paio di secondi di vantaggio nel corso di tre tornate. Il leader del campionato Hubert, partito dall'ultima fila, a un terzo di gara è già risalito in decima piazza. Al nono giro Hughes supera Lorandi e diventa terzo, almeno fino al 14° giro quando l'italiano si riprende la posizione da podio.

Al 16° giro Hubert è ottavo ma Mazepin lo attacca con fin troppa decisione provocando un testa coda che rispedisce il leader di campionato in diciottesima posizione. Posizioni cristallizzate a due giri dal termine, Ilott allunga su Pulcini, per il terzo posto è duello serrato fra Lorandi e Pedro Piquet.

Sul podio il britannico dell'accademia Ferrari e i due italiani... un successo tutto sommato molto tricolore e da guardare con tanta ammirazione. In classifica generale Ilott (a lui anche i 4 punti della pole) diventa leader mentre Hubert ora è secondo a soli due punti e in terza piazza si issa Alesi, davanti a Pulcini e Mazepin. Domani in prima fila partiranno Beckmann e Tveter.