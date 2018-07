F2, Austria. Gara 2 è di Markelov, Fuoco 4°

La Gara sprint di F2 è praticamente un assolo di Artem Markelov, di sicuro il pilota fin qui più penalizzato dalle défaillances dei propulsori Mécachrome. Ancora un via dietro la safety car, ottima partenza anche di Russell che di slancio sorpassa Fuoco nelle prime curve e poi in pochi giri si sbarazza anche di Norris, che nella seconda parte di gara entrerà in grave crisi subendo a tre giri dalla fine anche l'attacco da parte di Gunther, Maini e Ghiotto -che ha stazionato sempre in undicesima posizione sin dal semaforo verde.

Eccellente la progressione di Antonio Fuoco che dopo il podio in gara uno conquista e tiene agevolmente la quarta posizione. Nel finale posizioni cristallizzate, con Markelov e Russell avviati verso il traguardo e Sette Camara, con quarto Antonio Fuoco abbondantemente al riparo da un eventuale ritorno di Albon. Ghiotto chiude tredicesimo, Norris va fuori dai punti, mentre Russel fa un gran balzo in classifica e diventa leader del campionato con dieci punti di vantaggio sull'alfiere del team Carlin.

In classifica generale Fuoco scavalca De Vries e si issa al sesto posto assoluto a -50 dalla vetta. Con la sua vittoria Markelov rilancia le proprie ambizioni, non senza rimpianti per i tanti problemi tecnici che lo hanno frenato in questo avvio di stagione (cinque zeri pesano tantissimo sul suo bilancio complessivo). A Silverstone sarà derby fra Russell e Norris, ma di sicuro non saranno gli unici a cercare la vittoria, in Gran Bretagna potrebbero addirittura riaprirsi i giochi.