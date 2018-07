Flop Mercedes: cos'è successo a Zeltweg?

Un GP d'Austria che sembrava segnato, con due velocissime Mercedes in prima fila, si è trasformato in una totale debacle per il team tedesco e in un trionfo per Max Verstappen e la Red Bull. La Ferrari festeggia il doppio podio con Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel, che porta il tedesco in testa alla classifica e la scuderia in vetta al Mondiale costruttori ma forse quella odierna era un'occasione che si poteva sfruttare meglio dopo l'assist delle Frecce d'Argento. Doppio ritiro, duqnue, al 14esimo giro con Valtteri Bottas (il poleman) e al 51esimo con Lewis Hamilton.

Ma cos'è successo alle Mercedes?

Saranno le analisi di ingegneri e maccanini a dire, nelle prosisme, cosa sia accaduto esattamente nella gara del red Bull Ring alle due W09. Al giro 14 si consuma il "dramma" di Bottas. Partito dalla pole, ma subito superato dal compagno di squadra, il finlandese si è fermato al per un problema idraulico che poi ha impattato sul cambio: la sua monoposto si è bloccata in seconda marcia. Dove si ferma Valtteri, comincia lo scivolone di Lewis. Il regime di virtual safety car ordinato per far spostare la Mercedes del finlandese, viene sfruttato da tutti per il cambio gomme, mentre Hamilton prosegue per un errore del muretto poi pagato caro. Il britannico, infuriato per la strategia sbagliata si ferma al giro 26, vedendo sfilare davanti le Ferrari. Al giro 64 si completa il flop d'argento: un problema di pressione alla pompa del carburante, costringe il britannico a fermarsi. Un disastro. Erano 44 GP di fila che la Mercedes andava a punti, mentre un doppio ritiro a causa di problemi di affidabilità risale alla notte dei tempi: era il 1955. Doppio zero Mercedes anche in Spagna nel 2016, ma a causa di un incidente; poi questo in Austria sempre nell'era Turbo/Hybrid.