GP3, Austria. Vittoria di Hughes in gara 2

Partenza col botto nella gara sprint di GP3 sul tracciato austriaco dello Spielberg. Alla prima curva arrivano in tre alla staccata, con Alesi molto esterno, Beckmann centrale e Tveter all'interno. Il pilota statunitense del team Trident allarga troppo e prima tocca Beckmann, poi elimina anche il compagno di squadra.

Dopo la ripartenza lanciata è Hughes il nuovo leader davanti a Pedro Piquet e Pulcini. Lorandi solo settimo. Tempo una tornata e anche Aubry esce di scena con un dritto che lo porta ad affondare nella ghiaia della via di fuga. A metà corsa si alternano in testa Piquet e Hughes, Pulcini è terzo in posizione di attesa davanti al leader di campionato Ilott, Lorandi è ottavo ma conserva il boost offerto dal DRS per la fase finale. Mazepin e Kari duellano intanto per la sesta posizione, ne approfitta proprio Lorandi che opera il doppio sorpasso in due curve tenendo il piede sul gas nonostante per metà la propria monoposto fosse di fatto sull'erba. Davanti invece è battaglia piena fra Pulcini e Ilott per la terza piazza, Hubert intanto risale dalla diciassettesima alla nona posizione. Finale ricco di duelli e scambi attacchi-difesa.

Lorandi nell'ultimo giro sale al quarto posto alle spalle dell'altro italiano Pulcini, quest'ultimo terzo sul podio alle spalle, nell'ordine, di Hughes e Piquet (ottimo secondo sotto gli occhi lucidi di papà Nelson). In classifica generale Ilott rafforza la propria leadership (approfittando di un pessimo week-end di Hubert) e sale a quota 69, Pulcini è terzo assoluto (61 punti, due in meno di Hubert). A Silverstone ci sarà da divertirsi.