Tutte le domande e le risposte del GP d'Austria

Previsione rovesciate, perché?

Analizzando le prestazioni del venerdì e di sabato ci si aspettava una gara noiosa con una facile doppietta della Mercedes invece il GP di Austria è stato pieno di colpi di scena con l’innalzamento delle temperature che ha creato tantissimi problemi ai team. Ferrari con 50°C sull’asfalto ha gestito perfettamente le gomme e, complice il doppio ritiro delle Frecce d’Argento, si è portata in testa sia nella classifica piloti che in quella costruttori. C’è del rammarico a Maranello perché il bottino di punti poteva essere ancora maggiore visto la penalizzazione in griglia di Sebastian Vettel che, scattato dal sesto posto ha terminato la gara sul terzo gradino del podio. Anche Raikkonen non può essere completamente soddisfatto del risultato visto che, al primo giro, a causa delle gomme anteriori non completamente in temperatura si è fatto infilare da Verstappen che, grazie a questa manovra al primo giro, è riuscito a vincere meritatamente la corsa.

Ferrari in testa al Mondiale Piloti e Costruttori, ma avrebbe potuto essere ancora meglio?

Viste le performance della SF71H in tutto il fine settimana nessuno nel pre gara avrebbe scommesso su Sebastian Vettel in testa al mondiale piloti e la Ferrari scavalcare Mercedes in quello costruttori. Ancora più sorprendente è stato vedere Vettel attaccare la W09 di Hamilton, in crisi di gomme, alla staccata della curva 2 portando a termine un sorpasso veramente spettacolare. A fine gara nel box c’erano sensazioni contrastanti perché erano molto felici della prima posizione in entrambi i campionati ma c’era la convinzione che il bottino poteva essere maggiore con le due Mercedes ferme a bordo pista.

Perché in realtà la Ferrari avrebbe dovuto ottenere una doppietta in questo fine settimana ma la bagarre dei primi giri e la penalizzazione di Vettel durante le qualifiche hanno fatto perdere secondi preziosi che alla fine sono risultati fondamentali. Ferrari è stata l’unica vettura a gestire alla perfezione gli pneumatici, specialmente quelli soft, che a fine gara non accusavano nessun tipo di blister. Il muretto Ferrari è stato piuttosto sveglio a richiamare entrambi i piloti ai box durante il regime di Safety Car anche se, il doppio pit stop, ha fatto perdere 2 s a Vettel, come potete osservare dal grafico in basso.