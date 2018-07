Fast&Curious, tutti i numeri del GP d'Austria

La prima di Red Bull

La Red Bull vince per la prima volta nel circuito che porta il suo nome e Verstappen spezza il dominio Mercedes nel circuito di Spielberg: la casa tedesca aveva vinto tutte e 4 le gare corse qui da quando la pista è tornata in calendario nel 2014. Il ventenne olandese conquista la sua 4^ vittoria in carriera (15° podio e 3° consecutivo), eguagliando Gurney, Irvine, McLaren al 52° posto di tutti i tempi.

Curiosità: solo Verstappen, Irvine e McLaren hanno vinto 4 GP senza mai ottenere una pole, record che ovviamente il solo pilota olandese può migliorare.

Ferrari torna in testa ad entrambi i mondiali

Le Rosse di Maranello sul secondo e terzo gradino del podio, rispettivamente con Kimi Raikkonen e Seb Vettel. Il pilota finlandese è al 96° podio in Carriera (5° quest'anno), ad una distanza da Alonso e il suo giro veloce è il numero 46.

Seb Vettel torna in testa al mondiale con 146 punti contro i 145 di Hamilton, grazie al 104° podio in carriera (quinto del 2018). La meravigliosa sfida tra i due 4 volte campioni del mondo continua.

Restando in casa Ferrari, o meglio Ferrari Driver Academy, da evidenziare nuovamente la prestazione del giovane Leclerc con l’Alfa Sauber. A punti ancora una volta, la quinta nelle ultime sei gare.

Cambia la storia per Mercedes ed Hamilton

A Zeltweg il primo doppio ritiro per guasto Mercedes da Monza 1955: in quella gara tuttavia le MB in corsa erano 4 e fecero doppietta! Venendo a tempi più recenti, finisce qui la sequenza di 22 podi consecutivi per il team anglo-tedesco il cui unico doppio zero dell’era turbo/hybrid risaliva al GP di Spagna 2016.

Per Hamilton finisce la sequenza record di tutti i tempi di gare a punti: si ferma a 33. L’ultimo KO per lui era stato al GP di Malesia 2016: ritiro con motore rotto che gli tarpò le ali nella rincorsa mondiale contro Rosberg.