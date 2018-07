Stop Mercedes, Ferrari va: highlights GP Austria

Prima della stagione e quarta nella sua carriera Formula 1. Fa festa Max Verstappen che ha trionfato nel Gran Premio d'Austria con la Red Bull e davanti a migliaia di tifosi olandesi arrivati a Zeltweg solo per lui. Come l'ha definita nel post gara il team manager Chris Horner, è stata la vittoria della maturità per il giovane pilota della RB14, arrivata al termine di una domenica che nel complesso fa festeggiare soprattutto la Ferrari: secondo posto di Kimi Raikkonen e terzo per Sebastian Vettel. Il ritiro delle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, infatti, permette al pilota tedesco di recuperare la testa della classifica piloti con 146 punti contro i 145 del britannico campione del mondo. Al Red Bull Ring di Zeltweg, quarto e quinto posto sono andati alle sorprendenti Haas con motore Ferrari di Romain Grosjean e Kevin Magnussen, davanti alle due Force India di Esteban Ocon e Sergio Perez. Tornando a Verstapopen, l'olandese è invece stato più forte dei problemi agli pneumatici e, come detto, porta a casa il quarto successo in carriera per una Red Bull che può gioire per il successo sul circuito di casa nonostante il ritiro di Daniel Ricciardo. Dietro la lavagna le Mercedes, scopertesi improvvisamente inaffidabili dopo un fine settimana di dominio e carenti anche sul fronte della strategia.

Classifiche del Mondiale

Il doppio podio delle Ferrari, con il doppio flop delle Mercedes, ribalta entrambe le classifiche del Mondiale. Vettel, dunque, va in testa al Mondiale piloti e la Scuderia al mondiale costruttori, anche se forse quella in Austria era un'occasione che si poteva sfruttare meglio dopo l'assist delle Stelle d'Argento, scopertesi improvvisamente inaffidabili dopo un fine settimana di dominio e carenti anche sul fronte della strategia.