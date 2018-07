La sfida continua

Mercedes: nessun danno alla Power Unit. In Austria le due W09 sono state costrette al ritiro per problemi tecnici ma le indagini in fabbrica hanno rilevato che non ci sono stati danni alle Power Unit che verranno regolarmente usate anche a Silverstone. Il problema accusato da Bottas è stato di natura idraulica ma ha coinvolto principalmente lo sterzo e la trasmissione mentre per Hamilton c’è stato un inconveniente alla pompa della benzina. Si era pensato, inizialmente, che questi problemi potessero dipendere dai tanti sviluppi portati in pista in Austria ma il team ha confermato che non c’è nessun legame.



Ferrari: atteso pacchetto evo a Silverstone o Hockenheim. Se su Mercedes sono attese altre novità che andranno a completare il pacchetto di evoluzioni, la Rossa di Maranello deciderà in queste ore se portare direttamente a Silverstone una serie di novità o se rimanderà al prossimo GP di Germania che si correrà sul tracciato di Hockenheim. La Ferrari non dovrebbe accusare i problemi dello scorso anno visto che la SF71-H ha cambiato filosofia progettuale rispetto alla SF70H e dovrebbe adattarsi meglio ai lunghi curvoni veloci di Silverstone. Sicuramente la W09, almeno sulla carta, sembra essere leggermente favorita rispetto alla Rossa ma il GP d’Austria ci ha mostrato che per vincere le gare bisogna avere anche la giusta affidabilità e una perfetta gestione degli pneumatici. Gestione in cui la SF71H è nettamente superiore a tutti gli altri anche se l’utilizzo delle gomme “ribassate” potrebbe favorire i team che soffrono di overheating alle posteriori.