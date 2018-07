A Silverstone, teatro del decimo GP della stagione di F1, è stata aggiunta una terza zona di DRS, ovvero un punto in cui i piloti potranno utilizzare l’ala posteriore "aperta". Questa zona coincide con il rettilineo di partenza. Il sistema si attiva quando i piloti rilasciano l’acceleratore o azionano il freno. In vista di questo weekend, ci si chiede l'opportunità e il vantaggio di questa scelta, che darebbe poco carico aerodinamico. Infatti, uscire dalla 1 senza il consueto carico, potrebbe rappresentare una difficoltà per riuscire a tenere la traiettoria ideale per la curva successiva, soprattutto per alcuni team, ovvero quelli che non hanno un downforce proprio dei top-team. In questo senso sembra andare l'incidente di Romain Grosjean nel corso delle prime prove libere. Il pilota francese della Haas è andato a muro in curva 1 e ha chiuso con grande anticipo la sua giornata per la rottura del telaio.