Come se la sospensione si fosse sciolta, poi il buio per Brandon Hartley. Paura durante la terza sessione di prove libere a Silverstone, quando la Toro Rosso del neozelandese è praticamente volata. Illeso, ha già lasciato il Centro medico dopo aver svolto i primi esami. La causa è stata il cedimento del mozzo della gomma anteriore sinistra, in un circuito in cui le sospensioni vengono particolarmente "stressate". Sembrava che il team potesse riparare la vettura in tempo, invece ai microfoni di Sky il Team Principal Franz Tost ha escluso la partecipazione di Hartley alle qualifiche. Dopo una verifica, al box Toro Rosso stanno anche lavorando per cambiare tutta la sospensione anteriore sull'altra STR del francese Pierre Gasly, con l'obiettivo di farlo scendere in pista.