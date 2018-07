Il Gran Premio di Silverstone non si è concluso alla bandiera a scacchi. E non poteva essere diversamente dopo il successo di Vettel in casa di Hamilton ma soprattutto dopo il contatto al via tra l'altra Ferrari, quella di Raikkonen, e lo stesso britannico della Mercedes che era scattto dalla pole ed è stato protagonista di una grande rimonta da ultimo al secondo posto. Per Kimi, terzo al traguardo, dieci secondi di penalità e un'ammissione di colpa a fine gara: "Sainzione giusta, colpa mia". Poi, però, esplode la polemica tra i team sull'episodio alla partenza. Tutto nasce da alcune dichiarazioni di James Allison, direttore tecnico della Mercedes ed ex della Rossa, riportate da Toto Wolff che del team di Brackely è invece il direttore esecutivo: "Manovra deliberata o incompetente. E questo è quello che va giudicato".

La risposta di Arrivabene a Sky

"Sono qui per chiarire, se Allison ha detto veramente una cosa così dovrebbe vergognarsi. Ha lavorato molti anni a Maranello e due lire da Maranello le ha portate via. Oggi fa il suo lavoro e bisogna essere eleganti. Siamo in Ighilterra e vogliono insegnarci ad essre dei gentleman, cominci lui per primo. Mi ha dato fastidio. Ma poi incompetente a chi? Raikkonen? Chi è lui per giudicare cosa fa un pilota? Potrei accettare tutto da uno come Jacuqes Villeneuve, ma da questo signore no".

La spiegazione di Wolff a Sky

"Manovra deliberata? No assolutamente, non ho detto questo".