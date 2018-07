La partenza è stata il momento chiave della vittoria Ferrari?

Mercedes temeva molto la partenza e lo aveva ammesso alla stampa anche Toto Wolff alla fine delle qualifiche. Ferrari, in questo 2018, ha un sistema di start molto performante e lo si era visto anche in Austria dove lo spunto di Raikkonen e Vettel era stato ottimo, anche se poi erano rimasti ”incastrati” e non avevano potuto trarne beneficio.

Hamilton scattato dalla pole position ha avuto un pattinamento eccessivo delle ruote posteriore e Vettel, che prendeva avvio dal lato sporco lo ha praticamente fulminato prima di curva 1. Lo scatto del pilota inglese è stato talmente negativo che è stato scavalcato anche da Bottas ed ha permesso addirittura a Raikkonen di attaccarlo. Il tentativo di Kimi non è andato a buon fine a causa di un bloccaggio delle ruote anteriori che gli ha fatto perdere il controllo della sua SF71H che ha colpito Hamilton mandandolo in testacoda (relegato all’ultimo posto).

La penalizzazione a Raikkonen è stata giusta?

Raikkonen, per il contatto avvenuto al via con Hamilton, è stata sanzionato dai commissari sportivi con 10 s di penalità e 2 punti sulla patente. Come spesso succede in Formula 1 questo contatto è stato giudicato diversamente rispetto a quello del GP di Francia dove Vettel era stato penalizzato con 5 s e 2 punti sulla patente.

I commissari di questa gara erano Tom Kristensen, Tim Mayer, Mumtaz Tahincioglu e Steve Stringwell che, dopo aver visionato le immagini tv, hanno applicato l’articolo 38.1 del regolamento sportivo che lascia libera discrezionalità a loro sulla penalità da infliggere.

Art 38.1 del Regolamento Sportivo

"Il direttore di gara può segnalare ogni incidente in pista o sospetto di violazione del presente Regolamento Sportivo o del Codice (un “incidente") agli steward. Dopo la revisione, avverrà a discrezione dei Commissari Sportivi decidere se procedere o meno con un’indagine.

I commissari possono anche indagare su un incidente notato da loro stessi."

Dove è migliorata la Ferrari tra Austria e Inghilterra?

Il GP di Silverstone ci ha riportato ad una situazione che eravamo abituati ad analizzare ad inizio stagione con la Ferrari che sembrava essere la miglior vettura in condizioni di qualifica mentre, Mercedes, dava l’impressione di avere un piccolo vantaggio in gara.

Tra l’Austria e la Gran Bretagna, grazie agli aggiornamenti, la Ferrari ha migliorato molto il bilanciamento della vettura che sembrava essere stato compromesso dopo il GP di Barcellona dove, i miglioramenti introdotti sulla SF71H, non avevano dato i risultati sperati. Bilanciamento ottimale della Rossa che si è visto principalmente nel secondo settore, caratterizzato da curve a media e alta velocità. In Austria su due curve con caratteristiche analoghe la vettura soffriva molto di sottosterzo e pagava decimi preziosi sulla Mercedes W09. A Silverstone, invece, non è stato così e la Rossa è riuscita ad essere vicinissima alle prestazioni delle Frecce d’Argento.

La Ferrari è riuscita a trovare tanto carico dal fondo che gli ha permesso di utilizzare un assetto aerodinamico più scarico rispetto alla Mercedes permettendogli di essere più veloce sui rettifili.

Mercedes con una miglior gestione degli pneumatici rispetto a Ferrari?

Ritornando alla gara e in particolare analizzando il primo stint possiamo notare che Vettel ha spinto fortissimo soprattutto nei primi giri stressando oltre modo gli pneumatici. Pneumatici, specialmente anteriori, che a fine stint sono andati in crisi e, dalle immagini Tv, era possibile osservare dei veri e propri blister specialmente sull’anteriore sinistra.

Analizzando il grafico in basso possiamo notare che, a differenza di quanto visto in Austria, Mercedes ha gestito molto bene gli pneumatici con Bottas che, a partire dal giro 15 è stato costantemente più veloce rispetto a Vettel. Bottas non azzardato nessun undercut in quanto il distacco di Vettel non lo permetteva e quindi, in Mercedes, hanno deciso di continuare finché non si fosse fermata la Rossa.