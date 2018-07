Vettel come Prost: 51 vittorie

51^ vittoria in Carriera (4^ quest'anno) per Seb Vettel che eguaglia Prost al 3° posto di tutti i tempi. Una curiosità, il pilota francese ottenne la sua 50^ vittoria proprio a Silverstone 25 anni fa. Il ferrarista ha dovuto attendere 9 anni per rivincere nel Northamptonshire: 2009-2018

Questa la classifica di tutti i tempi per vittorie: Schumacher 91, Hamilton 65, Prost 51, Vettel 51, Senna 41, Alonso 32, Mansell 31.

Tre campioni del mondo sul podio in UK. Per Vettel è il 105° in carriera (6° quest'anno) ad una distanza da Prost. Hamilton (2°) è a 124 (7° quest'anno), mentre Raikkonen sale a 97 (6° quest'anno) ed eguaglia Alonso al 5° posto di tutti i tempi.

Ferrari torna regina a Silverstone

L’ultima volta con due Ferrari sul podio a Silverstone risaliva al 2004 con Schumacher vincitore e Barrichello 3°. Con quello di domenica, il team di Maranello sale a 17 vittorie nel GP di Gran Bretagna, migliorando i record che già appartenevano al Cavallino, che registra anche la sua 555^ gara a podio.

Se guardiamo alla sfida per il mondiale, interessante notare come Mercedes quest’anno abbia conquistato 3 vittorie nelle prime 10 gare. L’anno scorso ne aveva vinte esattamente il doppio (6) a questo punto della stagione. Due anni erano 9 su 10. La Ferrari oggi è a 4…

Hamilton: 76^ pole in carriera, per 44 millesimi (il suo numero di gara)

Lewis Hamilton, con la quarta pole di quest’anno, diventa il primo pilota con 4 partenze al palo consecutive a Silverstone e contemporaneamente il primo pilota nella storia con almeno 6 pole in 5 circuiti diversi (7 a Melbourne, 6 a Monza, Shanghai, Montreal e Silverstone).

È la 124^ prima fila in Carriera per il pilota inglese, mentre per Vettel, 2° in griglia, si tratta della 90^ volta. La sfida è sei pari per i due sfidanti per il mondiale 2018. Il testa a testa continua anche per le pole: nel 2018 4 per Vettel e 4 per Hamilton.

Mercedes arriva a 6 pole consecutive a Silverstone, ad un passo dalla sequenza record della Williams (7 consecutive dal 1991 al 1997, l'ultima di Jacques Villeneuve).