Siamo lieti di annunciare che Hanoi ospiterà un nuovo Gran Premio di Formula 1 - commenta il presidente della Formula 1, Chase Carey -. Da quando siamo stati coinvolti in questo sport, a partire dal 2017, abbiamo subito parlato di nuovi appuntamenti e città per allargare il fascino della F1. Il Gran Premio del Vietnam va esattamante in questa direzione. Siamo entusiasti di essere qui ad Hanoi, in una delle città più incredibili del mondo, con un grande futuro davanti. Non vedo l'ora che questa corsa diventi un appuntamento clou del calendario".