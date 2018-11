Ossessione e missione. La prima di vincere le ultime due gare della stagione e tornare a mettere pressione alla Mercedes. La seconda di continuare a vivere il suo sogno di vincere il mondiale con la Ferrari. Sebastian Vettel in Brasile ha più voglia però di parlare del presente e di affidarsi alla ritrovata competitività della sua rossa per provare a tornare alla vittoria. Cosa che gli manca da ben sei gran premi, ovvero da Spa. Vincere servirebbe sicuramente a ridargli quel morale che il tedesco sembra aver perso da qualche gara, e soprattutto vincere sarebbe fondamentale per tenere vive le speranze di poter conquistare almeno il mondiale costruttori. A due gare dalla fine del campionato tra Mercedes e Ferrari ci sono 55 punti: la missione è difficile ma non impossibile e sia Vettel che Raikkonen sanno quanto questo titolo valga per la rossa. Le premesse per sperare a Interlagos ci sono: dalla vittoria proprio del ferrarista di dodici mesi fa ai problemi che la Mercedes ha avuto sia in Texas che in Messico. Il fresco campione del mondo fa spallucce alle domande sui tanto discussi cerchi con i fori, riconducendo tutto a una gestione gomme che nelle ultime due gare con la sua monoposto non è stata ottimale. Niente festeggiamenti speciali per il quinto titolo ma ancora la testa concentrata nell’aiutare la sua squadra a vincere contro la Ferrari, un titolo che porterebbe la Mercedes al quinto costruttori consecutivo. A Interlagos è tutto aperto e nella lotta ci si mette anche la Red Bull. Che guarda al cielo grigio sopra San Paolo per provare – come in Messico – a metterci lo zampino.