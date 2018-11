Il pilota della Red Bull si sente pronto per un grande traguardo nella prossima stagione, ma molto dipenderà dalla sua macchina: "A livello personale sento di poter lottare per il titolo, ma aspettiamo e vediamo cosa accadrà". Il GP del Brasile è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), qualifiche in onda sabato dalle 18 e gara domenica dalle 18:10 (pre alle 16:30). Da non perdere gli specali Hamilton e Wolff sul canale 207

LA CONFERENZA PILOTI - GP BRASILE, GUIDA TV