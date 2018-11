Alexander Albon è a un passo dalla Toro Rosso. Sarà probabilmente il 22enne nato a Londra ad affiancare Danill Kvyat nel Mondiale di F1 2019. L'ufficialità è prevista prima del Gran Premio di Abu Dhabi: in quell'occasione dovrebbe diventare certa la risoluzione del contratto che lega il pilota alla Nissan per il Formula E 2018/2019. Albon ha un doppio passaporto, papà inglese (ex pilota) e mamma thailandese. E sembra essere proprio il paese asiatico la chiave per comprendere il passaggio di Albon in F1 e alla Toro Rosso: la Thailandia, infatti, ha un legame con Red Bull, dato che la formula della bevanda energetica che è di Chaleo Yoovidhya, un tailandese, appunto. Dietro questa operazione, dunque, ci sarebbe anche un contributo economico da parte della filiale nazionale della Red Bull.