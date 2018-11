Sempre in fermento il mercato piloti. Questi sono i giorni in cui si discute anche del futuro di Robert Kubica. Il polacco, dopo i test effettuati nei mesi scorsi con Renault e Williams, sogna sempre il ritorno in Formula 1 da pilota ufficiale, anche dopo l'esperienza con la scuderia britannica nel ruolo di "collaudatore di lusso". Tra il 33enne polacco e la squadra di Sir Frank Williams c'è stato un vero e proprio ritorno di fiamma negli ultimi tempi: la possibilità di tornare in pista da titolare ci sarebbe. Sullo sfondo, ma nemmeno troppo, c'è anche la Ferrari che vorrebbe il driver di Cracovia per il lavoro al simulatore. Con Kubica, e sempre per il simulatore, a Maranello si punta anche sul 24enne Pascal Wehrlein, che in Formula 1 non corre dal 2017 (Sauber) e che nell'ultima stagione ha lavorato in Mercedes come collaudatore.