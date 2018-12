"Allora Schumi, come vedi quest'Italia ai Mondiali?". Il vecchio Kaiser se la ride: "Perché, ci sarete anche voi?". Non solo, gli Azzurri lo vinceranno pure quel Mondiale. E in Germania, a "casa" di Schumacher. Che si era lasciato andare in perfetto (quasi!) italiano a una battuta - sacrosanta, siamo in piena Calciopoli - contagiato a distanza dal sardonico Fiorello in modalità radiofonica. Era il giugno del 2006 e il pilota tedesco si apprestava a chiudere la sua fantastica avventura alla guida della Ferrari, che aveva riportato alla gloria dopo oltre due decenni senza vittorie. Cinque titoli iridati consecutivi e un numero infinito di record - alcuni dei quali infranti in seguito dall'erede designato Sebastian Vettel -, una striscia cominciata con il Campionato Costruttori del 1999, proprio nell'anno in cui un altro Schumacher veniva al mondo: Mick, che, come il papà, si appassionerà presto ai motori. Ma anche al pallone, e allo sci. Era con lui quella mattina del 29 dicembre di 5 anni fa a Méribel quando Michael - in vacanza con la famiglia nel suo chalet a Les Brames, sulle Alpi francesi - scivolò e battè la testa su una roccia innevata durante un fuoripista. Alle 11.07, l'ora del dramma: Schumi viene prelevato da un elicottero e ricoverato d'urgenza - già in coma - al Centre Hospitalier Universitaire di Grenoble, dove viene sottoposto a due delicatissime operazioni per tamponare il trauma cranico e l'emorragia cerebrale. Al suo capezzale, oltre alla moglie Corinna e ai figli Mick e Gina Maria - futura campionessa di equitazione, come la mamma - anche il professor Gerard Saillant, tra i luminari in materia neurochirurgica, volato in un lampo da Parigi per l'intervento.