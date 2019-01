"Lui continua a combattere contro la cattiva sorte, così la sua famiglia. Continuiamo a pensare positivo perché solo i pensieri positivi lo possono aiutare". Il presidente della FIA, Jean Todt, grande amico di Michael Schumacher, parla così, nel corso di un'intervista a 'Die Welt' del 7 volte campione del mondo di F1, in gravi condizioni da ormai 5 anni in seguito a un incidente di sci sulle nevi francesi di Meribel e che il 3 gennaio compie 50 anni. "La nostra comunicazione -aggiunge il 72enne francese, per 14 anni responsabile della gestione sportiva della Ferrari- non può essere più quella di prima ma continuo ad andarlo a trovare un paio di volte al mese e gli sono vicino come posso".

#Schumi50, la programmazione ad hoc di Sky Sport

Oggi, in occasione del 50° compleanno del campione tedesco, Sky Sport F1 sarà dedicato completamente allo #Schumi50 con una programmazione speciale. Sky Sport 24 intervisterà Montezemolo, Aldo Costa, Stefano Domenicali, Maurizio Arrivabene. Per tutta la giornata lo Speciale Schumi The Best, con tantissime immagini che ci hanno fatto emozionare. Previsti anche studi con i nostri Guido Meda, Carlo Vanzini e Leo Turrini e le gare più belle di Schumacher: dal Gran Premio del Belgio 1991 del debutto all’ultima vittoria con la Ferrari (GP di Cina del 2006).