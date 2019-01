In occasione dei 50 anni di Michael Schumacher il team principal della Ferrari, Maurizio Arrivabene, ha ricordato con affetto l'ex pilota Ferrari e 7 volte campione del mondo e gli ha rivolto gli auguri di compleanno: "Michael c’è, è tra noi, quindi a me piace ricordarlo per le cose che ha fatto e per le cose che abbiamo vissuto. Per me è come se fosse qui davanti a me. Auguri Michael, sei un grande".

Una sua vittoria in particolare che ti è rimasta nel cuore?

"La vittoria in Spagna a Barcellona, perché in realtà nessuno si aspettava che vincesse col bagnato. Essere lì in quel momento è stato come essere presenti e testimoni all’inizio di una leggenda. Questa è una cosa che rimane nel cuore".

Come pilota cosa aveva di unico rispetto a tutti gli altri?

"Proprio il fatto che fosse unico", ha concluso così il team principal della Scuderia Ferrari, ricordando uno dei più grandi campioni di Formula 1, leggenda del mondo dei motori, Michael Schumacher, nella speranza di poterlo riabbracciare il prima possibile. Nelle ore precedenti era arrivato anche un post su Facebook della moglie di Schumi, Corinna, che ha detto: "Siamo molto felici di festeggiare il cinquantesimo compleanno di Michael insieme a voi e vi ringraziamo di cuore. Lui è nelle migliori mani possibili, facciamo tutto il possibile per aiutarlo. E per favore, cercate di capire se, seguendo il desiderio di Michael, lasciamo un argomento sensibile come la sua salute, come sempre, nella privacy".

#Schumi50, la programmazione ad hoc di Sky Sport

Oggi, in occasione del 50° compleanno del campione tedesco, Sky Sport F1 sarà dedicato completamente allo #Schumi50 con una programmazione speciale. Sky Sport 24 intervisterà Montezemolo, Aldo Costa, Stefano Domenicali, Maurizio Arrivabene. Per tutta la giornata lo Speciale Schumi The Best, con tantissime immagini che ci hanno fatto emozionare. Previsti anche studi con i nostri Guido Meda, Carlo Vanzini e Leo Turrini e le gare più belle di Schumacher: dal Gran Premio del Belgio 1991 del debutto all’ultima vittoria con la Ferrari (GP di Cina del 2006).