Da Michael a Mick. Da quel gran premio del Brasile del 2006 sono passati tredici anni e la storia potrebbe ripetersi, nella macchina e nei colori. La firma tra il giovane Schumacher e la Ferrari Driver Academy è questione di dettagli e giorni.Tra la Mercedes e la Ferrari cuore e opportunità hanno spinto verso il cavallino e così il figlio del sette volte campione del mondo potrebbe già avere l'occasione quest'anno di guidare una rossa in almeno una delle due giornate di test in cui i team devono obbligatoriamente far girare piloti esoridenti.

Dopo il gran premio del Bahrain o quello di Spagna Mick Schumacher potrebbe fare quindi il suo debutto da tester Ferrari. Sarà un anno impegnativo per Mick, che fresco vincitore della Formula 3 Europea ha fatto il salto direttamente in Formula 2 con il team italiano Prema. E lo sarà ancora di più vista l'opportunità che la Ferrari è pronta a dargli.

E' una storia da brividi. Da padre a figlio, da uno Schuamcher a un altro. Ma insieme alle emozioni diventa un'opportunità di valutazione anche per la stessa Ferrari, visto che l'Academy - dopo il passaggio di Leclerc e Giovinazzi a titolarissimi - avrà bisogno di un po' di tempo per ritrovare giovani validi su cui investire. Ma per il momento lasciatevi andare alle emozioni.