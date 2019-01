Ancora niente attività in pista e Max Verstappen si annoia. Continua, dopo il record sul Roval di Charlotte a usare il simulatore iRacing, e naturalmente lo fa alla sua maniera: durante le prove libere di un evento di Formula 3 sul circuito di Brands Hatch Max, nel suo giro veloce, si trova improvvisamente la monoposto di un altro giocatore che procede lentamente. Per evitarlo la Dallara arancione con il numero 33 va in testacoda. Verstappen non la prende bene. Non abbiamo audio nè video, per fortuna, della sua reazione ma quello che accade dopo lascia intuire bene lo stato d'animo. Riparte e butta fuori la macchina che lo ha fatto girare. Senza mezzi termini. E, almeno qui, senza rischiare di dover fare altri giorni di servizio pubblico per la FIA, come quello fatto nel weekend a Marrakech al seguito della Formula E.