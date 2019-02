Cambio di programma per la Williams: i test invernali di Formula 1 cominceranno ufficialmente il 18 febbraio sul circuito di Montmelò, nei pressi di Barcellona, ma la scuderia inglese si presenterà in pista solo il 19. "Abbiamo avuto un inverno incredibilmente duro per preparare la FW42 per la prossima stagione e nonostante tutti i nostri sforzi abbiamo bisogno di più tempo prima che sia pronta a correre", ha spiegato Claire Williams, vice team principal della Williams. Appuntamento dunque al Montmelò dal 19 al 21 febbraio per la squadra di Kubica e Russell, ma già da lunedì potrete seguire le prove degli altri team: test in diretta su Sky Sport F1, aggiornamenti su Skysport.it con il Live Blog.

"Faremo il massimo per essere pronti per Phillip Island"

La FW42 sarà pronta per la prima gara del Mondiale in programma il 17 marzo in Australia, su questo non ci sono dubbi: "Dovremo ritardare la partenza dei nostri test al martedì: avremo ovviamente del lavoro da fare per recuperare il tempo perduto, ma avremo sette giorni di test e li sfrutteremo al massimo. La nostra priorità è di garantire di portare sempre in pista la vettura migliore possibile, cosa che a volte può richiedere più tempo del previsto. Non è chiaramente l'ideale, ma nemmeno la fine del mondo: faremo il massimo per essere pronti per il primo GP stagionale".