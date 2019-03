PIT STOP #2 - Here we go!

Avete presente l'emozione, l'adrenalina, l'agitazione, la pazzavogliadipartire, che vi prende prima di un nuovo inizio? Quel misto di trepidazione e inconsapevolezza per quello che vi aspetta? Tipo il primo giorno di scuola, di un nuovo lavoro, di un viaggio che aspetti da tanto tempo? Ecco, io sono in quello stato lì. Quello che ti fa immaginare, sognare, sorridere e anche un po' preoccupare. Perché io (e anche voi) un po' lo so, anzi lo sappiamo, quello che ci aspetta. Un altro anno insieme, in giro per il mondo. Ok, ok. Per davvero viaggerò io, ma la promessa è quella di portarvi con me a scoprire retroscena e posti pazzeschi. Per quello che succede in pista c’è sempre il nostro super team. JV, Marc, Davide, Matteo, Mara, Kink e the voice Vanz ;)

L'attesa é praticamente finita. Here we go! Australia ci siamo, noi e il nostro bagaglio di fantasia (il mio, quello vero, è molto reale, con i suoi 30kg😂).

I luoghi da non perdere: #FedeAroundtheworld

Melbourne - Victoria - Australia.

Distanza da Sky: 16.282 km

Volo: circa 20 ore effettive

Moneta: Dollaro australiano (1 Euro = 1.5964 Dollaro Australiano)

Lingua: Inglese



Capitale dello Stato del Victoria, nell'Australia sud-orientale, è la seconda città più popolosa dell'Australia dopo Sydney

È stata la seconda città al mondo dopo Edimburgo ad essere nominata "Città Letteraria" dall'UNESCO.



Eureka Tower

All'88° piano dell’Eureka Tower (raggiungibile in ascensore in 40”), a 280 m, vi ritroverete nel punto panoramico più alto dell'emisfero australe.



Federation Square

È il cuore della città, dove si trovano attrazioni varie, musei oltre a ristorantie caffè. Qui vengono organizzati più di 2.000 eventi ogni anno, tra cui festival multiculturali, mercatini, proiezioni video e manifestazioni sportive. Può accogliere fino a 10.000 persone tutte insieme.



Parchi

Oltre all'Albert Park, che con il suo laghetto ospita il gp, bisogna passeggiare per il Royal Botanic Gardens o i Queen Victoria Gardens, dove potrete vedere più di 7.000 specie di fiori diversi.



Queen Victoria Market

Aperto nel 1878, il "Vic Market", è un'esplosione di colori, profumi e culture. Si trova di tutto dal cibo, ai vestiti, oltre che souvenir, gadget, tecnologia.



Quartiere di Fitzroy

Si trova a nord del centro città. Ed è la culla della scena artistica di Melbourne. Qui troverete gallerie d'arte, atelier, murales (tra cui il celebre Keith Haring).



Brighton Beach

La costa di Melbourne è molto variegata, con differenze da una spiaggia all'altra.

La mia spiaggia preferita è sicuramente quella delle famose 90 storiche cabine dai colori vivaci che si trovano a Brighton Beach.