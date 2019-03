In casa Mercedes la giornata di venerdì è stata piuttosto positiva anche se la W10 non è sembrata essere perfettamente bilanciata in quanto, specialmente nelle curve lente dell’ultimo settore, il posteriore tendeva ad essere molto nervoso. Vediamo se, lavorando sull’assetto della monoposto, riusciranno a limitare questo fenomeno che si era osservato anche durante i test invernali. Sicuramente la temperatura della pista ha aiutato la W10 a portare in finestra gli pneumatici e a loro vantaggio potrebbe andare l’innalzamento delle temperature previsto per sabato e domenica. Red Bull, in questo inizio di stagione, dovrebbe essere la terza forza in pista specialmente con Verstappen mentre, Gasly, non sembra essere in grado di tenere il ritmo del giovane pilota olandese. Da segnalare che il best lap di Max è stato realizzato nella parte terminale della sessione quando la pista era più gommata rispetto al tentativo fatto dagli altri piloti.

Mercedes più veloce anche nella simulazione di gara

Anche nella simulazione di gara i numeri che vediamo ci mostrano una Mercedes W10 al top. Ma questi dati occorre prenderli con le pinze perché non sappiamo il lavoro fatto dalla Ferrari che, rispetto alle attese, sembra essere troppo attardata. Su nessuna vettura abbiamo assistito ad un’usura degli pneumatici piuttosto importante e questo ci lascia intendere che la gara sarà disputata su singola sosta. La Ferrari per la gara ha sicuramente raccolto maggiori dati rispetto a Mercedes in quanto, Leclerc, nel suo secondo run ha utilizzato gli pneumatici hard mentre Hamilton e Bottas si sono concentrati esclusivamente sulle soft e sulle medie.