L'andamento altalenate della Ferrari, che va alla grande nelle prime libere e cala nelle seconde, no toglie la tranquillità a Sebastian Vettel. Nel venerdì che ha aperto il GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2019, il tedesco ha chiuso le sessioni con un secondo e un quinto posto. Risultati a parte, è ancora la Mercedes ad aver spiazzato tutti: sempre prima con Lewis Hamilton. "Siamo sorpresi dalla Mercedes che non era stata così veloce nei test. Lì era stata normale. Per noi è stata una giornata difficle, la macchina non è stata come a Barcellona, ma io so che va forte e adesso spero di trovare le soluzioni e credo che sabato andrà bene. Problemi di set-up? Non lo so, non lo sappiamo. La notte è lunga e i nostri ingegneri sono molto bravi. E io sono relax... ".