Se analizziamo le prestazioni della SF90, confrontate con quelle della Mercedes W10, possiamo notare che, parte del gap, è stato accusato nei primi due settori mentre, nel terzo, il distacco è stato appena superiore al decimo. Melbourne è un tracciato cittadino semi permanente e l’unico settore che presenta curve da media alta velocità è proprio quello terminale dove la Rossa si è comportata egregiamente a dimostrazione che la vettura “made in Maranello” ha del potenziale che oggi non è stato espresso. La vettura è sembrata essere troppo sottosterzante e questo fattore ha messo in crisi i due piloti specialmente nei primi due settori. Ma, prima di trarre conclusioni troppo affrettate sulle performance delle varie monoposto, dovremo aspettare il GP del Bahrain e della Cina che daranno delle indicazioni molto più importanti rispetto a quelle fornite da questo tracciato.

Gomme in finestra, la forza della W10

Durante i test si erano spese delle parole di troppo sulla Mercedes che era descritta come una vettura “sbagliata” tanto che alcuni vociferavano di una vettura B per il Gp di Barcellona. Invece, già nella seconda sessione dei test invernali, si era capito che la nuova creatura di James Allison aveva parecchio potenziale che, durante i test, non si era visto del tutto a causa della basse temperature della pista catalana che non garantivano uno sfruttamento “in finestra” dei nuovi pneumatici Pirelli. Qua in Australia con termiche molto più elevate la W10 ha dimostrato che se le gomme sono nel giusto range di funzionamento ha un grosso potenziale e oggi lo si è visto. Anche a livello di potenza sembra sia stato fatto un bel passo avanti anche se questo fattore lo capiremo meglio su circuiti in cui i cavalli faranno veramente la differenza. Mercedes che parte con i favori del pronostico anche per la gara ma visto quanto successo nel 2017 e nel 2018 la corsa non sarà così scontata perché basta una Safety Car o una Virtual Safety Car per sconvolgere l’andamento di una gara che sulla carta sembra avere un finale già scritto.