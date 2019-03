"Abbiamo cercato di ottimizzare il bilanciamento, da Barcellona a qui abbiamo fatto un grande miglioramento di assetto e sembra aver funzionato, non ci aspettavamo questa differenza di prestazione". Lewis Hamilton se la ride nella conferenza stampa FIA a Melbourne subito dopo aver conquistato la prima pole position della stagione con la sua Mercedes. "Qui - aggiunge il campione del mondo inglese - tra noi e gli altri c'è quasi un secondo ed è tutto molto positivo, non potevamo cominciare meglio la stagione".



"Un giro fantastico"

"Non è stato semplice -sottolinea il campione del mondo in carica alla sua 84esima pole in carriera-, perché Bottas è stato molto veloce ed è finito vicino, ma è bello vedere le macchine migliori tutte lì vicine in lotta ravvicinata dopo la qualifica. Siamo contenti del risultato, non avevamo idea di cosa aspettarci dopo i test invernali perché non sai mai a che livello possono essere gli avversari, ma noi siamo andati molto bene. Speravamo di poter essere veloci, ma non ci aspettavamo questa differenza di prestazioni: è stato un giro fantastico, ma realizzato grazie al fantastico lavoro degli ingegneri e di tutto il team".



Bottas, secondo ma si diverte

Seconda posizione per l'altro pilota della Mercedes Valtteri Bottas che per un po' aveva sperato di ritrovarsi in pole: "Ho commesso qualche errore, ma mi sono davvero divertito in queste qualifiche. Sono molto contento dei giri fatti".