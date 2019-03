Hamilton su Mercedes in pole al GP d'Australia, prima prova del Mondiale 2019. Sul circuito di Melbourne il campione del mondo chiude col crono di 1'20"486, nuovo record della pista. Poi il compagno di squadra Bottas. In seconda fila la Ferrari con Vettel, accanto a lui la Red Bull di Verstappen. In terza fila l'altra Rossa di Leclerc affiancato dalla sorprendente Haas di Grosjean. Per Hamilton, autore di un super giro nel finale, è la 6^ pole position di fila in Australia e l'84^ in carriera. Se la sorpresa è la Haas, la delusione (annunciata) è rappresentata Williams: il rookie Russell e Kubica scatteranno da fondo della griglia.