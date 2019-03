Dici Bahrain e pensi Ferrari. Dici Bahrain e pensi Vettel. Comunque la si voglia inquadrare, dall'attualità alla storia, la corsa tra le dune porta impresso tanto il marchio del tedesco quanto quello della Rossa. Succede così dal 2004, quando Michael Schumacher vinse per primo a Manama, inagurando una corsa giunta quest'anno alla sua 15esima edizione. Qui la Formula 1 ha festeggiato nel 2010 i suoi 60 anni, nel 2014 il suo Gran Premio numero 900. Qui la Ferrari, che tanta storia ha contribuito a scrivere, ha tagliato per prima il traguardo 6 volte, portando sul gradino più alto del podio anche Massa, Alonso e Vettel. Ed è proprio Seb a fare la parte del leone nell'albo d'oro, con 4 vittorie all'attivo, entrambe consecutive, 2 con Red Bull, due con Ferrari. Diverso il discorso qualifiche: qui a dettar legge in anni recenti, è stata la Mercedes, con 5 pole consecutive, dominio iniziato nel 2013 e interrotto solo lo scorso anno, grazie a un acuto di Vettel. Chi invece non ha mai trovato un feeling forte e duraturo con il tracciato di Manama è Hamilton: nella sua carriera solo 2 vittorie su 73 e solo 2 pole su 84 sono arrivate qui. Ma c'è un altro dato che deve preoccupare Lewis: il record impeccabile in qualifica di Vàltteri Bottas, che nelle ultime 6 stagioni è sempre riuscito a far meglio del proprio compagno di team. Una tradizione iniziata nel 2013 in Williams e proseguita dal 2017 in Mercedes. Un'abitudine cui l'attuale leader del mondiale non vorrà certo rinunciare adesso. Soprattutto dopo aver dismesso i panni del maggiordomo.