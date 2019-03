Sebastian Vettel e il suo rapporto con Charles Leclerc. Dopo il GP d'Australia, gara inaugurale del Mondiale 2019 che ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi Ferrari, il tedesco ha parlato del compagno di scuderia. Come riportato da Sky Sports UK, Vettel è convinto che Leclerc lo metterà sotto pressione per tutto il Campionato per conquistare un ruolo di supremazia nelle gerarchie del box Ferrari. A Melbourne, dove Vettel è rimasto fuori dal podio (quarto) e Leclerc (quinto), il giovane monegasco ha dichiarato di aver eseguito le disposizioni di Ferrari e di non aver superato Seb nel finale di gara pur avendone la possibilità. Vettel aveva già previsto nel pre-campionato che Leclerc sarebbe stato un serio rivale e sulla scia di Melbourne si aspetta un'accesa sfida con il 21enne: "Ha fatto molto bene da quello che ho visto finora e mi darà filo da torcere per tutta la stagione ha molto talento, sono sicuro che avremo battaglie durissime quest’anno, ma più di tutto spero che ci divertiremo molto insieme".

Binotto: "Leclerc buon giocatore di squadra"

Anche il team principal della Ferrari Binotto ha mostrato la sua soddisfazione per il monegasco: "Sono contento del modo in cui si comporta come giocatore di squadra e non solo come pilota, è molto utile per il team, è molto coinvolto, cerca di fare del suo meglio e spinge gli ingegneri a impegnarsi per avere una macchina migliore. È al punto di partenza ed è un buon punto di partenza".