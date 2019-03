Mick Schumacher esordirà sulla Ferrari già nei prossimi test in Bahrain dopo il Gran Premio di domenica e dopo il suo esordio nel campionato F2 che parte proprio nel prossimo fine settimana. Manca solo l'ufficialità ma sembra certo che Schumi Jr. girerà sulla SF90 nel primo giorno di test martedì 2 aprile e poi il giorno seguente con l'Alfa Romeo C38.

Il figlio del sette volte campione del mondo ed ex ferrarista è un pilota della Drivers Academy Ferrari ma il suo percorso si sta sviluppando rapidamente e il suo esordio in rosso fa già sognare i tifosi. La notizia non è del tutto inattesa ma non ci si aspettava che, alla prima occasione della stagione, Mick cominciasse proprio dalla rossa. Per lui ora un lavoro di avvicinamento importante, soprattutto a livello fisico e mentale, alla prima gara della stagione in F2 e poi all'esordio su una F1 contemporanea dopo che aveva girato a Spa nel 2017 con la Benetton B194 con cui il papà aveva vinto il primo mondiale nel 1994.