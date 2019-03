Dopo l'esordio sulla Ferrari in Australia con il quinto posto finale alle spalle del compagno di scuderia Sebastian Vettel, Charles Leclerc guarda con fiducia alla prossima gara, domenica in Bahrain, dove spera "di portare a casa un buon risultato". "E' una pista piuttosto tecnica, dove spesso noi piloti incontriamo condizioni estreme - dice il monegasco -. Per questo è interessante provare tante diverse configurazioni durante le prove libere così da essere preparati ad ogni evenienza". "Si tratta di un tracciato su cui mi piace molto guidare - ha aggiunto il giovane pilota -. Vi ho gareggiato in Formula 2 e ho raccolto subito delle soddisfazioni. Nella scorsa stagione è stata un po' più dura ma ero solo agli esordi della mia carriera di Formula 1. Quest'anno non vedo l'ora di scendere in pista a Sakhir con la Ferrari: voglio portare a casa un buon risultato".