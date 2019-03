Ora è ufficiale: il 2 aprile, due giorni dopo il GP in Bahrain, Mick Schumacher esordirà con la Ferrari sul circuito di Sakhir, nella giornata che aprirà i test. Schumi Jr, attualmente impegnato in Formula 2 con il team Prema, sarà al volante della SF90: "Sono ovviamente molto felice per questa opportunità e vorrei ringraziare Ferrari per aver pensato a me. Non vedo l'ora di godermi questa incredibile esperienza". Il pilota tedesco resta comunque cauto: "Per ora però preferisco non pensare ai test con Ferrari e Alfa Romeo Racing, ma continuare a concentrarmi sul mio debutto in F2. Fino a domenica preferisco pensare solo a questo". Mercoledì Mick svolgerà invece i test con il team Alfa Romeo Racing (affidata martedì a Ilott), al suo posto guiderà la Ferrari Sebastian Vettel.