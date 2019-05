"Abbiamo chiesto che Lewis venisse sostituito oggi, dopo la morte di Niki. Chiediamo comprensione date le circostanze, Lewis ha perso un amico molto caro". Con questa nota diffusa dalla Mercedes, il team ha annunciato che nella conferenza piloti di Montecarlo, Lewis Hamilton sarebbe stato sostituito dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Un annuncio arrivato a ridosso dell'appuntamento, ma pienamente comprensibile visto il rapporto che legava il campione del mondo a Niki Lauda, scomparso ieri a 70 anni. Un duro colpo per Hamilton che ha preferito chiudersi nel suo dolore e provare a sfogarlo solo quando, indossato il casco, scenderà in pista per le prove libere e per il resto del weekend nel Principato. Un post su Twitter pubblicato nella giornata di martedì recita: "Non riesco a credere che te ne sei andato. Mi mancheranno le nostre conversazioni, le nostre risate, i grandi abbracci dopo aver vinto le gare insieme. Dio accolga la tua. Grazie per essere stato una luce brillante nella mia vita. Sarò sempre qui per la tua famiglia se mai avessero bisogno di me. Ti voglio bene".