HAMILTON 10 - Weekend da urlo... per Niki!

VETTEL 9 - Merita un voto alto perché nonostante lo stress di una macchina che non va l'ha picchiata a destra sinistra pur di farla andare e ha lottato in qualifica. In gara è stato attento e accorto a non vanificare una quasi impensabile e insperata seconda posizione. Una boccata di ossigeno, ma Hamilton è in fuga.

BOTTAS 9 - Merita anche lui un voto, alto perché va forte ed è stato anche sfortunato! Si arreso quando si è ritrovato quarto senza mai dare fastidio a Vettel. Un conto è non passare, ma un altro conto è non provarci neanche per mettere pressione.

VERSTAPPEN 9 - Weekend da urlo strozzato... Fosse stato solo un po' più accorto nell'uscita box sarebbe finito meritatamente secondo.

GASLY 7 - Fa il suo, ma lontano ancora da Verstappen in qualifica. Sta crescendo.

SAINZ 9 - Gara top con un giro mostruoso per guadagnare la posizione dopo il pit stop. Sempre a punti a Monaco vorrà pur dire qualcosa.

KVYAT 8 - Miglior risultato da quando guidava una Red Bull. Bene sopratutto in qualifica ma questa volta la porta anche a casa con punti pesanti per il team.

ALBON 8 - A un certo punto fa il giro velcoe in gara, chi l'avrebbe mai detto? Miglior risultato di sempre in carriera, bravo!

RICCIARDO 8 - Ottimo week end.. Penalizzato dalla strategia dopo un'ottima partenza.

GROSJEAN 7 - Salva il bilancio Haas che dopo una super qualifica con Magnussen pecca di intelligenza. tattica

NORRIS 7 - Meno brillante del solito vedi dove è Sainz, ma a Monaco ci può anche stare, a 19 anni alla prima in F1.

MAGNUSSEN 5 - Che disastro dopo una super qualifica, ma non per colpa sua, ma il voto è comune.

PEREZ 6 - Lui e Racing Point anonimi, ma merita sufficienza per il bell'attacco a Magnussen

HULKENBERG 5 - Weekend al di sotto delle aspettative.

RUSSELL 7 - Sta fuori dai guai e chiude avanti in classifica in crescita.

STROLL 5 - Continua a prenderle da Perez, a quando il tanto atteso, da papà, salto?

RAIKKONEN 5 - Come l'Alfa, ottima in prove libere scomparsa in qualifica e gara.

KUBICA 6 - Stava andando bene prima che Giovinazzi lo girasse alla Rascasse.

GIOVINAZZI 5 - Un incidente di frustrazione con Kubica, da top ten durante le prove libere a una macchina irriconoscibile in qualifica. Poteva essere il gp del rilancio, appuntamento in canada.

LECLERC - Senza voto, perché un mix tra sufficiene pienissime e insufficienze. Ma una cosa è certa, vederlo correre è un'emozione.