6 su 6. Numeri impetuosi che dimostrano quando Mercedes stia dominando questo mondiale 2019. Lewis Hamilton tra le stradine del Principato di Monaco è riuscito a cogliere la 77esima vittoria in carriera (terza stagionale) e, visto il terzo posto di Bottas, è riuscito ad allungare nella classifica mondiale; adesso ha un margine di 17 punti sul pilota finlandese. Max Verstappen, secondo alla bandiera a scacchi, in seguito alla penalità di 5 secondi inflittagli per "unsafe release " si è dovuto accontentare del quarto posto. Il secondo è andato a Vettel che, grazie ad una gara piuttosto regolare, ha portato a Maranello il miglior risultato stagionale su uno dei tracciati più difficili per la SF90.

Perchè Mercedes ha scelto le gomme medie?

Nonostante la scelta degli strateghi anglo-tedeschi si sia rivelata errata, sono riusciti ugualmente a "limitare i danni" vincendo con Lewis Hamilton che, grazie alle sue abilità, non ha commesso il minimo errore su un tracciato dove il sorpasso è assai complicato. La Safety-car è arrivata troppo in anticipo rispetto ai piani della Mercedes e il team delle frecce d'argento ha commesso un errore montando ad Hamilton e Bottas le gomme medie, mentre Vettel e Verstappen erano ritornati in pista con le hard. Questa decisione è stata spiegata a fine gara da Andrew Shovlin, capo ingegnere della Mercedes:“ La fase della safety-car è arrivata troppo presto e, visto com'è andata la gara dovevamo montare la hard. Ma eravamo preoccupati per il riscaldamento delle gomme al via e per questo abbiamo scelto la gomma media, che ha reso la vita difficile per Lewis". Il britannico, fin dai primi giri dopo la ripartenza, non ha mai spinto proprio perché doveva far durare questo set di pneumatici fino alla bandiera a scacchi. Ma fin dai primi giri non ha avuto un buon feeling e non è riuscito a costruirsi un vantaggio su Verstappen che lo potesse far stare tranquillo. Anzi, le gomme, specialmente le anteriori, hanno avuto grossissimi problemi di graining, che il pilota cinque volte campione del mondo è riuscito a gestire fino al traguardo resistendo all'unico attacco che il pilota della Red Bull ha tentato nei suoi confronti a due giri dalla fine. Bottas, invece, costretto ad un secondo stop dopo aver danneggiato il cerchione nel contatto ai box con Verstappen, aveva montato le hard che, a differenza delle medie usate da Hamilton, non hanno creato nessun tipo di problema al pilota finlandese.

Cosa è successo alla Ferrari nel fine settimana monegasco?

La Ferrari non è mai stata competitiva su questo tracciato ma, alla fine, Sebastian Vettel è riuscito a portare a casa il miglior risultato stagionale ottenendo il secondo posto. Il ritmo in gara è stato dettato principalmente da Hamilton che, visto i problemi sulle gomme, non ha mai spinto e per questo il pilota della Rossa è riuscito a mantenere un distacco piuttosto contenuto nei confronti della Mercedes. Nonostante questo, non è mai riuscito a mettere pressione a Verstappen, anche perché, a fine gara, ha avuto un abbassamento di temperatura sugli pneumatici che gli ha fatto perdere aderenza. Il tedesco nel post Gran Premio è sembrato essere piuttosto rilassato anche se la sua analisi sulle prestazioni della SF90 è stata piuttosto critica: "È stato un fine settimana molto difficile e il secondo posto va oltre le nostre aspettative. Ma dobbiamo anche ammettere che non siamo ancora abbastanza veloci". Sicuramente questa era una delle peggiori piste per il team di Maranello poichè la conformazione del tracciato va ad esaltare i limiti della Ferrari ma non ne mette in evidenza i punti di forza. Limiti che si notano benissimo nell'analisi telemetrica delle qualifiche di sabato che evidenziano come la Rossa perde nei confronti della Mercedes nelle curve lente, mentre guadagna nei tratti rettilinei.