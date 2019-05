Sei a zero per la Mercedes. Se fosse una partita di tennis dovremmo concludere che non c'è più storia. Lewis Hamilton ha vinto anche a Montecarlo. Però la Ferrari può aggrapparsi al fatto che Sebastian Vettel con quel secondo posto a tavolino, ottenuto grazie alla penalità ai danni di Max Verstappen, ha conquistato il miglior risultato della stagione. Indiscutibilmente lo andiamo ripetendo dalla prima tappa del Mondiale a Melbourne, non era questa la Ferrari che immaginavamo, le aspettative erano molto diverse. Per ora siamo costretti a prendere atto che Mattia Binotto fa rima con cappotto degli avversari e, soprattutto, che c'è la necessità di reagire da subito, forse riuscendo a valorizzare fino in fondo non solo la tenacia del tedesco ma anche l'audacia del compagno di squadra Charles Leclerc. È vero che il monegasco si è ritirato quasi subito nella gara di casa, ma le sue ambizioni erano state demolite dall'incredibile errore del sabato in qualifica. Tra l'altro al giovane pilota della Ferrari viene spontaneo accostare la figura iconica di Gilles Villeneuve, per il modo che ha di provarci. Ha fatto anche un giro a Montecarlo su tre sole ruote. Ovviamente questo non è sufficiente per appagare le attese dei fan ma chissà che in Canada, dove si corre proprio su un circuito che è dedicato alla figura mitologica di Gilles, le cose finalmente non possano cambiare per questa Ferrari, fin qui sempre sconfitta.